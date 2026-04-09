Personlig assistent till en kvinna i Svedala - ca 70% + 62,5%
2026-04-09
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker nu erfarna assistenter till två tjänster. En tjänst är på 70% natt och en tjänst är ett vikariat på 62,5%.
Vår kund är en livsglad kvinna i 48 års åldern bosatt i Svedala. Kunden har en progressiv muskelsjukdom och kan inte andas självständigt utan har en trakeostomi och respirator. Hon är en mycket kreativ som person och uppskattar om du delar något av hennes intressen vilka är hunden Texas (en busig valp), bakning, matlagning, handarbete och scrapbooking.
Som assistent behöver du vara flexibel och trygg i dig själv. Kunden ser gärna att du har stort tålamod och har förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
har tidigare erfarenhet av arbete inom vård/omsorg eller personlig assistans
har erfarenhet av arbete med trakeostomi, respirator och hostmaskin
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
tål pälsdjur
är rökfri (under arbetstid)
Det är även meriterande om du:
har utbildning inom vård-och omsorg med trachpatienter
har B-körkort
delar kundens intressen
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet. Kunden ser gärna kvinnliga sökande men alla ansökningar tas i beaktande.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Tjänst 1: Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på cirka 70%. Arbetstiden är kl. 21:00-07:00 (vaken natt) på vardag och helg. Man arbetar enligt ett rullande 4 veckors schema och man arbetar 3 av 4 helger.
Tjänst 2: Aktuell anställningsform är "Vikariat" med en tjänstgöringsgrad på cirka 62,5% (omgående start - 2026 06 21) Arbetstiderna är kl. 07:00-14:00 och kl. 14:00-21:00 på vardag och helg. Man arbetar efter ett rullande 4 veckors schema och man arbetar varannan helg.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Omgående eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Katarina Rooskatarina.roos@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
