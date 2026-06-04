Personlig assistent till en kvinna i Malmö - dygnspass/sommar
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-06-04
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Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision – Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.
Kunden är en 50-årig kvinna boende i Malmö. Vår kund lever med autism och behöver stöd med allt som kan uppkomma i vardagen. Hon har ett intresse för matlagning, tycker om att ta långa promenader och lyssnar gärna på musik. Som hennes assistent får du gärna dela dessa intressen och bidra med en lugn, trygg och stöttande närvaro.
Vem är du?
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns bra personkemi mellan dig som assistent och kunden.
För tjänsten krävs det att du:
kan arbeta dygnspass under sommaren
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har god fysik
trivs med att arbeta självständigt
är rökfri
För tjänsten är det meriterande om du:
har tidigare erfarenhet av arbete med personer med autism
delar kundens intressen för matlagning och promenader
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet. Vår kund ser gärna kvinnliga sökande men alla ansökningar tas i beaktande.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Aktuell anställningsform är "timanställning" vilket innebär arbete vid behov. I sommar kommer det att finnas möjlighet att arbeta ca. 2-3 pass per vecka. Tjänsten innebär arbete under dagtid, kvällstid och nattetid på vardag och helg. Arbetstiderna är kl. 15:00-15:00 med 9,5 h jourtid på natten.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll – så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Katarina Rooskatarina.roos@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7854230-2036987". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
211 20 (visa karta
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211 20 MALMÖ Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9948661