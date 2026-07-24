Personlig assistent till en kvinna i kalmar-75-80% tjänst
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2026-07-24
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Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision – Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.
Det är kundens individuella behov som styr arbetsdagen och arbetet kan till exempel vara hjälp vid förflyttning, personlig omvårdnad, träning och kommunikation samt vardagssysslor och aktiviteter i och utanför hemmet. Vi söker en personlig assistent till en kvinna som bor i Kalmar. Hon bor i en lägenhet tillsammans med sitt husdjur och har assistans dygnet runt. Kvinnan tycker om trädgård, inredning och att vara ute på stan och handla. Hon behöver stöd i vardagen och vill ha en assistent som kan vara med och skapa en bra dag tillsammans med henne. Arbetet innebär bland annat:
Förflyttningar – du behöver vara fysiskt stark
Hushållsarbete såsom matlagning, städning och vardagsfix
Planering av dagen tillsammans med kunden
Stöd att komma igång med aktiviteter när det behövs
Vem är du?
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du är följer och arbetar självgående utifrån de rutiner som finns på just denna arbetsplats. För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns bra personkemi mellan dig som assistent och kunden. Vi ser även att du som söker är spontan och trivs i ett högt tempo, är lösningsfokuserad, gillar att planera samt är flexibel. Självklart har du ett tryggt och respektfullt bemötande.
För tjänsten krävs det att du:
har tidigare erfarenhet av NPF diagnoser
har goda kunskaper i svenska
inte har problem med rökdoft (kvinnan röker ute)
har B-körkort
inte har parfymer och starka dofter på dig när du arbetar
För tjänsten är det meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
delar kundens intressen
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på ca 75-80%, utöver den schemalagda arbetstiden finns möjlighet att arbeta extra vid behov. Arbetstiderna är blandat över veckans alla dagar mån-sön aktiv tid med några fåtal timmar jour både dag och natt. Arbetstiderna är ca 09-21 och 21-09 men detta kan komma att variera.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll – så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Marina Pearson marina.pearson@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8094181-2115659". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
392 32 (visa karta
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392 32 KALMAR Arbetsplats
Humana Jobbnummer
10011215