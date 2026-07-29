Personlig assistent till en kvinna i Kalmar
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2026-07-29
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libra Assistans AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Nybro
, Mönsterås
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Vi söker nu timvikarie till kvinna i Kalmar! Om du vill ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i en annan människas vardag, då kan detta vara helt rätt jobb för dig!
Om kunden: Kunden är en äldre kvinna boende i Kalmar, som har diagnosen Parkinson. Hon tycker om att måla, baka och laga mat och som tycker om komma ut om dagarna.
Vem vi söker: Vi ser gärna att du som söker delar kundens intresse samt att du är lyhörd och lugn som person. Vi vill även att du som söker har erfarenhet av sondmatning. Körkort är ett plus men inget krav.
Om tjänsten: Timvikarie vid behov Start: omgående Arbetstider: dag, kväll och helg
Vi utför bakgrundskontroll.
Du behöver uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret vid anställning hos barnkund.
Vi utför äkthetskontroll på utdragen!
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe. ❤️
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! ☺️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7887321-2122620". Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Brandstationsgatan (visa karta
)
386 31 FÄRJESTADEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
10015578