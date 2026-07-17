Personlig assistent till en kvinna i Avesta.
Omtanken Assistans i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sala
2026-07-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omtanken Assistans i Norden AB i Sala
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eller i hela Sverige
Omtanken Assistans anordnar personlig assistans för personer som har en funktionsnedsättning och har beviljats assistans enligt LSS eller SFB. Vi strävar efter att vara en verksamhet där alla trivs, både kunder och anhöriga samt personal. För att uppnå detta fokuserar vi på kvalitet istället för kvantitet. Vi vill att alla inom Omtanken ska känna gemenskap och därför ser vi till att ha ett nära samarbete i alla led.
Jag är en medelålders kvinna med ryggmärgsbråck och nedsatt syn, därav behöver jag mycket stöd och ett par extra ögon.
Jag har stort musikintresse och jag gillar att skratta och prata. Umgås gärna med nära och kära.
Tycker om att kunna ta en tur med min bil, därav önskvärt med manuellt körkort!
Åker ofta på träffar som assistansbolaget anordnar.
Ibland vill jag också gärna bara vara hemma och ta det lugnt och pyssla i hemmet. Njuta i solen på min uteplats är härligt!
Din arbetsplats är där jag är så ibland kan du behöva följa med på resor.
Arbetstiden är dygnspass så vi spenderar mycket tid tillsammans, personkemin är därför viktig.
Hoppas vi ses! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Omtanken Assistans i Norden AB
(org.nr 556543-4213)
791 45 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt
Carina Elins carina@omtankenassistans.se 0703785671 Jobbnummer
10004898