Personlig assistent till en kille utanför Kristianstad - tim vid behov/helg
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad
2026-01-29
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet samt bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-01-29Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vår kund söker en assistent som är lugn och trygg som person och som kan ta initiativ till aktiviteter! Han gillar att spela och lyssna på musik, att ta promenader och åka iväg på utflykter. Helgerna kan också innebära umgänge i hemmet tillsammans med familjen.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en kille i 14 års åldern bosatt utanför Kristianstad.
har B-körkort och tillgång till bil då kundens hem är 16 km norr om Kristianstad
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
tål pälsdjur då det finns en hund i kundens hem
är rökfri
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete eller erfarenhet av arbete med barn
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "timanställning" vilket innebär arbete vid behov under dagtid på helg. Arbetstiderna är kl. 09:00-13:00 på lördag och söndag - jämna veckor. Det kan eventuellt framöver bli aktuellt med en tjänstgöringsgrad och en fast schemarad.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde 2026 02 20 eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Katarina Roos katarina.roos@humana.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475)
291 32 KRISTIANSTAD
Humana Jobbnummer
9712844