Personlig assistent till en kille i Vimmerby - 80%
2025-08-18
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vår kund är en glad och busig 14-årig kille som bor med sin familj. Han gillar musik, utflykter, lek och som personlig assistent behöver du därför vara en person som är snabb på bollen och uppskattar ett varierande arbete med mycket aktivitet.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en kille på 14 år bosatt hos sin familj i Vimmerby
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har B-körkort
är rökfri
har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
är simkunnig och kan gå på badhus med killen
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
har erfarenhet av lågaffektivt bemötande
har erfarenhet av epilepsi
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" och tjänsten är på 80%. Tjänsten innebär en schemarad där man jobbar 1 vecka dag/kvällspass och 1 vecka nattpass med aktiv natt. Vissa helger ingår i schemat.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Omgående eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Justyna Langowska justyna.langowska@humana.se
