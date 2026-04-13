Personlig assistent till en kille i Tygelsjö - ca 80%
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-04-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vår kund är en kille i 22 års åldern som bor tillsammans med sin familj i Tygelsjö och i hemmet finns det också en hund. Han söker en assistent som har lätt för att prata och som kan syntolka åt honom och som hans assistent behöver du också tolka vad han vill eller vill förmedla då han inte har något talat språk.
På sin fritid tycker han om att hitta på aktiviteter så som träning, bada och simma och vara ute i naturen.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
har B-körkort då du som assistent kör kundens bil
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har erfarenhet av autism och lågaffektivt bemötande
har god fysik
är simkunnig
tål pälsdjur då det finns en hund i kundens hem
är rökfri (under arbetstid)
Det är även meriterande om du:
har tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med autism, OCD och personer med synskada
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet och vår kund ser gärna manliga sökande.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på cirka 80%. Arbetspassen är förlagda under dag och kväll på vardag och helg. Arbetstiderna är varierade och är kl. 06:45-17:30 och kl. 09:00-21:00.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde 2026 04 27 eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Katarina Rooskatarina.roos@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7557813-1943638".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
211 20 (visa karta
)
211 20 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9851767