Personlig assistent till en kille i Malmö 75% främst vaken natt
Monument Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-01-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Monument Assistans AB i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Om dig
För vår kunds räkning i Malmö söker vi en personlig assistent som är lyhörd för vår kunds behov och önskemål. Kunden är en man i 27- års åldern som vill ha en lekfull och ansvarstagande assistent.
För oss är det viktigt att du klickar med kunden som du ska jobba hos och att du är lyhörd för kundens behov och önskemål. Du ska vara empatisk och respektera kundens integritet.
Du har nära till skratt och är beredd att ta egna beslut. Du är ansvarstagande och har lätt för att samarbeta samtidigt som du har barnasinnet kvar. Du har förmågan att ta ett steg tillbaka när det behövs. Du är duktig på att entusiasmera och tycker det är roligt med ett aktivt liv.
Det är fördelaktigt om du har erfarenhet av sondmatning och epilepsi men inte ett krav för att bli aktuell för tjänsten. Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
För yrket förekommande uppgifter.
Det kan vara allt från individanpassad omvårdnad till hushållssysslor.
Assistansen bedrivs främst i kundens hem men innebär också att följa med på aktiviteter utanför hemmet.
Du arbetar stödjande och motiverande.
Utbildning får du på plats och via Monument Assistans.
Personlig assistans utförs under dygnets alla timmar. För aktuell tjänst är arbetstiden förlagd främst under natten, vaken natt. Ett visst mått av flexibilitet väger tungt i rekryteringen. Vi söker dig som vill arbeta ungefär 75%
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687), http://www.monumentassistans.se Jobbnummer
9712962