Personlig assistent till en härlig tjej i Höganäs

Harmoniassistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Höganäs
2025-08-12


Vi söker dig med stort hjärta och stark vilja att göra skillnad.
Vi på Harmoni Assistans söker nu en engagerad och trygg medarbetare till en 18-årig tjej i Höganäs.
Hon behöver ditt stöd på eftermiddagarna under vardagar, vissa helger samt både under lov.
Tjejen du kommer att arbeta med kan ibland hamna i utmanande och känsloladdade situationer, vilket gör att vi söker någon med erfarenhet av att bemöta människor i affekt och att skapa lugn när det behövs som mest. Du behöver vara tålmodig, trygg i dig själv och ha en god förmåga att läsa av och anpassa dig efter individens dagsform och behov.

Om rollen
Som personlig assistent blir din främsta uppgift att vara ett lugn i stormen - att avleda, skapa trygghet och hantera känslostarka situationer med respekt, tydlighet och empati. Arbetet kommer till stor del ske utanför hemmet och kommer innehålla aktiviteter, ärenden och socialt samspel i olika miljöer.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat:
Att bygga förtroende och skapa trygghet i mötet
Att avleda och lugna vid oro, frustration eller känsloladdade situationer
Att stötta i vardagliga situationer och aktiviteter
Att uppmuntra och motivera till delaktighet och utveckling
Att samarbeta med kollegor, vårdnadshavare och andra viktiga personer i hennes nätverk

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med personer i utmanande situationer
Är stabil, tålmodig och trygg i dig själv
Har en god förmåga att bemöta och avleda människor i affekt
Är flexibel och kan anpassa dig efter individens behov
Är professionell, men samtidigt varm och närvarande

Publiceringsdatum
2025-08-12

Tjänstens omfattning och tillträde
Tjänsten är deltid på 50% med varierande arbetstider: eftermiddagar under vardagar, vissa helger samt under lov
Tillträde enligt överenskommelse
Vill du vara en viktig del i en ung människas vardag och bidra till en mer meningsfull tillvaro?

Skicka din ansökan till info@harmoniassistans.se och märk ansökan med "Höganäs".

Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: info@harmoniassistans.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Harmoniassistans AB (org.nr 556850-5282)
263 53  LERBERGET

Arbetsplats
Höganäs

Jobbnummer
9454402

