Personlig assistent till en härlig tjej i Habo - 96 % vaken natt
2026-02-05
Personlig assistent - 96 % vaken natt (vikariat)
Placeringsort: Habo
Vår uppdragsgivare är en glad och social 20-årig tjej som bor tillsammans med sin familj i Habo. Nu söker vi en ansvarsfull och trygg personlig assistent till vår assistentgrupp för ett vikariat på 96 % - vaken natt.
Är du en person med båda fötterna på jorden, har lätt till skratt och trivs med ansvar? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Som personlig assistent är din arbetsplats där uppdragsgivaren befinner sig - främst i hemmet. Uppdragsgivaren har ett omfattande hjälpbehov och behöver assistans dygnet runt på grund av en sjukdom som kräver kontinuerlig andningsövervakning.
I rollen som nattassistent ansvarar du för att:
• övervaka andningen under hela natten
• uppmärksamma och påminna om andningen vid avvikelser
• övervaka diafragmapacemaker som används nattetid
Arbetet kräver hög närvaro, uppmärksamhet och ansvarskänsla, då du arbetar vaken natt.
Om uppdragsgivaren
Uppdragsgivaren tycker om att umgås med sin familj och sina vänner, gå på stan och bada. Musik är ett stort intresse - hon spelar piano i ett band varje vecka. Du blir en viktig del av hennes vardag och trygghet.
Vem är du?
Att arbeta som personlig assistent är både meningsfullt och ansvarsfullt. Vi söker dig som:
• är lugn, trygg och har god personlig mognad
• har lätt till skratt och ett positivt förhållningssätt
• kan behålla lugnet även i stressade situationer
• är flexibel och lyhörd för uppdragsgivarens behov
Erfarenhet av personlig assistans eller annat omvårdnadsarbete är meriterande men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och matchning mellan dig, uppdragsgivaren och hennes familj.Kvalifikationer
• Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• Rökfri
• Ej pälsdjursallergiker (hund finns i hemmet)
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder:
• ett meningsfullt och varierande arbete där du gör verklig skillnad
• goda anställningsvillkor
• introduktion samt möjlighet att gå bredvid erfaren assistent
• kontinuerlig kompetensutveckling genom utbildningar
• en arbetsgivare som värnar om trivsel och långsiktighet
Anställningsform och arbetstider
• Tjänst: Vikariat, 96 %
• Arbetstid: Vaken natt 19:15 - 06:15
Tillträde: Enligt överenskommelse
Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
För frågor om tjänsten, kontakta ansvarig arbetsledare: therese.ohling@kooperativetolja.se
För anställning hos Kooperativet Olja krävs utdrag ur Polisens belastningsregister. Då handläggningstiden kan vara lång rekommenderar vi att du beställer utdraget i god tid. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Välj "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret".
Vid arbete med barn under 18 år krävs särskilt utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För Arbetsplats
Kooperativet olja Jobbnummer
9724410