Personlig assistent till en härlig tjej behövs i Landskrona
2025-12-30
, Landskrona
Vi söker nu en personlig assistent till en härlig ung tjej som bor i Landskrona. Brukaren är rullstolsburen och har behov av stöd i sin vardag. Som personlig assistent kommer du att hjälpa henne både i det dagliga livet och med studier efter skoltid.
I arbetsuppgifterna ingår hjälp med personlig hygien, förflyttningar, handräckning, måltider, studier, utomhusaktiviteter samt andra vardagliga moment. Hjälpbehovet varierar beroende på brukarens dagsform och hennes egna önskemål. Det ingår även att följa med till skolan.
Vi söker dig som är ansvarstagande, pålitlig och initiativrik, med god förmåga att vara lyhörd för brukarens behov. Personkemin är mycket viktig och därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i liknande roll.
Arbetstiden är varierande och det förekommer kvälls och helg pass.
Tillträde omgående!
Arbetsplatsen är i Landskrona
Märk din ansökan med "LANDSKRONA".
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: info@harmoniassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LANDSKRONA". Arbetsgivare Harmoniassistans AB
(org.nr 556850-5282) Jobbnummer
9666370