Personlig assistent till en härlig kvinna i Visby
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2025-10-06
Jag är en kvinna i 50- års åldern som är bosatt i Visby och som nu söker assistenter dagtid, kvällar och helger.
Jag har diabetes som behandlas med insulinpump och en nervsjukdom som bland annat gjort mig rullstolsburen samt givit mig kronisk nervsmärta, kognitiv påverkan och diverse andra symtom.
Arbetet består av att hjälpa mig med diabetesbehandling (dock inte sprutor), administrera mediciner, vara mina ''armar och ben''; utföra alla sedvanliga hushållsuppgifter; ledsagning i stad och natur; hjälp av skötsel av mina djur; hjälpa mig vid bland annat kontakter med myndigheter, läkarbesök etcetera. Man ska även vara behjälplig med administrativa uppgifter, viss personlig vård som påklädning, hygien etc.
Sökes
Jag söker assistenter som är lugna och trygga i sig själva, och som ser arbetet som personlig assistent som ett seriöst åtagande. Stor vikt läggs på personlig lämplighet och att vi ''klickar''. Utbildning får du på arbetsplatsen och du bör ha lätt att ta till dig nya kunskaper. Att du pratar och förstår flytande svenska är ett KRAV då jag har en del svårigheter med kommunikation.
Eftersom att jag är känslig för starka lukter är det mycket viktigt att du inte bär starka parfymer, luktar rök eller dylikt. Du bör heller inte vara pälsdjursallergiker eftersom att jag har katter och en hund.
Stresstålig
Anpassningsbar
Följsam
Tålmodig
Empatisk
Vi söker dig som kan arbeta Dagar, kvällar samt helger
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/rekryterare
Hassan Al-Nuaimi Hassan@saandassistans.se 0101550300 Jobbnummer
9542934