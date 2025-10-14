Personlig assistent till en härlig flicka i Vrigstad - vakennatt
Omsorg Assistans 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sävsjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sävsjö
Är du vår blivande stjärna?
Vi söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent till en sprallig och levnadsglad tjej på 12 år där fritiden består av musik, teater, show och massor av humor.
Som assistent blir du en viktig del i hennes vardag, framför allt under vardagsnätter, då du finns där som trygghet och stöd. Även dagpass kan förekomma då och då. Vi är en stor familj med mycket energi, humor, kärlek och värme, och vi söker nu någon som vill bli en del av vår vardag.
Vem är du
Vi tror att du som söker är en varm och social person med stort hjärta och nära till skratt. Humor är viktigt hos oss, liksom förmågan att möta vår dotter på hennes nivå - med stort tålamod, nyfikenhet och glädje. Erfarenhet av att arbeta med barn eller personer med funktionsvariation är såklart ett plus, men allra viktigast är att du har rätt personlighet och är enkel att samarbeta med.
Vi söker dig som är engagerad och lyhörd, som kan ta egna initiativ och känner dig trygg i din roll. Du är rökfri! Personkemin är viktig, så vi söker dig som är positiv, tålmodig och som ser fram emot att bli en betydelsefull del av vår dotters liv.
Om rollen
Som assistent kommer du att vara ett stöd i alla delar av vardagen och det är viktigt att du kan skriva samt tala svenska obehindrat, eftersom dokumentation förekommer. Då du arbetar kring barn är det också viktigt att du har ett vårdat språk! Ibland kan det bli aktiviteter utanför hemmet, så du som söker får gärna tycka om att vara social och flexibel - din närvaro blir en viktig del av vår dotters trygghet och glädje i vardagen.
Vad du kan förvänta dig av jobbet
Hos oss får du en meningsfull arbetsplats där vi tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Vill du vara en del av vår dotters liv och skapa en glädjefylld och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot att höra ifrån dig!
Tjänstgöringsgrad: ca 75 %, vakennatt. Dagpass kan förekomma då och då.
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: 1 oktober eller enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vänligen kontakta oss för mer information. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://www.omsorgassistans.se Arbetsplats
Omsorg Assistans Kontakt
Mikaela Lembke mikaela.lembke@omsorgassistans.se Jobbnummer
9556888