Personlig assistent till en härlig 8-årig pojke i Klippan
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Klippan Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Klippan
2025-08-22
OM MIG
Jag är en glad, lekfull och aktiv pojke på 8 år med autism. Jag går i skolan på vardagar och behöver assistenternas stöd under eftermiddagar, kvällar och helger. Jag har inget tal och använder kroppen för att kommunicera, men tränar på tecken och bildstöd för att kunna uttrycka mig bättre.
Min värld är full av rörelse - jag styrs ofta av impulser och behöver en trygg vuxen som snabbt kan agera i olika situationer. Du följer med mig på mina aktiviteter och stöttar mig i vardagen, inklusive hjälp med personlig hygien.
VEM ÄR DU?
Jag söker dig som verkligen vill göra skillnad och vara en del av mitt liv. Jag trivs allra bäst med kvinnliga assistenter.
Du som söker:
Har förståelse för autism och vet vad det kan innebära i praktiken.
Är lugn, tålmodig och stresstålig - på riktigt.
Har god fysisk förmåga och tycker om att vara aktiv, då jag rör mig mycket.
Är fri från skador som kan påverka ditt arbete.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Är inte allergisk mot eller rädd för djur.
Är kvinna med ett genuint intresse för att arbeta med barn med särskilda behov.
Körkort och egen bil är en stor merit, särskilt under sommaren.
OM TJÄNSTEN
Vi ser gärna att du kan börja omgående. Detta är en deltidstjänst 60-70% med start mitten av augusti
Arbetstider:
Vardagar kl. 13.40-20.30
Helger kl. 09.00-20.30
VI ERBJUDER DIG:
Kollektivavtal
Fast timlön + OB-ersättning
Ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att träffa just dig!
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi Hassan@saandassistans.se 0101550300 Jobbnummer
9471258