Personlig assistent till en hårdrocks älskande 23-åring i Malmö
2026-05-06
Beskrivning av tjänsten
Glad 23-årig hårdrockskille söker nu en assistent som är trygg, stabil och som gärna har erfarenhet av funktionsvariationer. Kunden tycker om att titta på humorprogram som kvarteret skatan, HIPP HIPP och Mr Bean. Han är också intresserad av utflykter så som att titta på och åka tåg, kyrkor och flaggor. Ibland vill han äta en pizza eller fika på något trevligt ställe.
Kunden använder sig av rullstol vid längre sträckor då han inte får göra av med för mycket energi på grund av sin ätstörning ARFID. Kund behöver hjälp och motivering när det gäller att klä på sig samt hjälp och stöttning vid måltider. Han är i behov av kontinuerlig tillsyn och assistenten måste ligga steget före.
Vem söker jag?
Viktigt för kunden är att du har tålamod och är lugn i dig själv. Väldigt betydelsefullt är om du är hårdrockare och gillar vanlig metal till thrash och viss black metal. Kund har autism, måttlig utvecklingsvariation, språkstörning och lättare epilepsi samt cerebral pares och vi ser gärna att du har någon form av erfarenhet av detta. Bildkommunikation finns som hjälp och stöd.
Körkort är meriterande men inget krav, viktigt är att du ska vara rökfri. Erfarenhet av sondmatning är meriterande men kan utbildas på plats.
Du kommer få gå bredvid/skolas in av mina befintliga assistenter så du kommer få lära dig om mig och mina rutiner och hjälpbehov av dem som redan känner mig väl!
Övrig information
Anställningsform: Behovsanställning Arbetstider: Arbetspassen innefattar morgon, eftermiddagar, kvällar samt helger. Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetet hos denna kund är fördelaktigt för dig som studerar eller har ett annat arbete vid sidan av.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Kim Andersson, verksamhetschef kim.andersson@frosunda.se
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
