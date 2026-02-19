Personlig assistent till en glad och mysig fyraårig flicka
2026-02-19
Vi söker dig som vill göra skillnad i en liten flickas liv!
Flickan är fyra år med stort omvårdnadsbehov och vi söker nu en trygg personlig assistent som kan ge henne trygghet och omvårdnad.
Flickan får all sin näring via sond och har omfattande sväljsvårigheter vilket innebär att hon kan sätta i halsen närsomhelst på dygnet och få luftvägsstopp. Det är därför ett krav att du har erfarenhet av att arbeta med akuta situationer som att ge första hjälpen (HLR).
I arbetsuppgifterna ingår det även att hjälpa flickan med personlig hygien, förflyttning, handräckning, måltider, träning, medicinering, utomhusaktiviteter och dylikt. Det är flickans dagsform som avgör hjälpbehoven.
Medicinsk omvårdnad - hantering av medicinering, jejunostomi, slemmobilisering och övervakning.
Grundläggande omsorg - hjälpa flickan att hitta bekväma positioner och skapa en trygg miljö.
Närvaro och engagemang - ge flickan sällskap, trygghet och stimulans i vardagen.
Vem är du?
Trygg, lugn och lyhörd
Har erfarenhet av medicinsk omvårdnad (meriterande men inget krav)
Kan arbeta självständigt och ta ansvar
Har ett stort hjärta för barn och vill ge dem den bästa möjliga omsorgen
Tjänsten är förlagd både dag och kvällstid samt helger kan förekomma. Det är av stor vikt att du är flexibel.
Vi utför intervjuer löpande under annonstiden.
Arbetsplatsen är i Hässelby och gångavstånd från T-bana Hässelby Strand.
Tjänsten är en behovsanställning.
Märk er ansökan med "HÄSSELBY VIK".
Vid eventuell anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Vi se fram emot din ansöka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: info@harmoniassistans.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HÄSSELBY VIK".
HÄSSELBY
Hässelby
