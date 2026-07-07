Personlig assistent till en glad och härlig kille i Motala
Björkö Assistans Sören Eriksson AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Motala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Motala
2026-07-07
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Personlig assistent sökes!
Känner du att du kan och vill stötta en annan människa att få sina rättigheter tillgodosedda? Du som söker bör kunna ta egna initiativ vid behov, vara tydlig, aktiv och stabil. Att ha tålamod och att man är en inkännande person är bra egenskaper i detta jobb. Att du är lyhörd, fokuserad och uppmärksammar brukarens behov ser vi som en självklarhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, personkemi och samarbetsförmåga. Eftersom du kommer arbeta i brukarens hem är det viktigt att du har ett professionellt förhållningssätt. Vi ser gärna sökande som ser långsiktigt på jobbet.
Jobbet hos oss innefattar assistans till en mysig och rolig kille på 20 år. Killen har en Cp -skada och är rullstolsburen. Kommunikationen är begränsad, men det är inget som hindrar killens vilja och intresse för att visa vad han tycker och tänker, dra ett skämt eller välja aktiviteter. Eftersom killen gillar brädspel, tv-spel och bad i pool, skulle det vara en bonus om även du tycker att det är kul för att vara behjälplig och för att kunna utmana. Förutom nöje och bus ingår personlig omvårdnad, vardagliga sysslor, lyft, träning, stretch och massage.
Just nu söker vi en personlig assistent, tjänsten kan bli på drygt 76%, med start som timanställd vid introduktionen. Assistansen består av dubbelbemanning dygnet runt samt vaken natt. . Det är ett stort Team som jobbar ihop, så det är viktigt att man gillar att vara en i gänget, där man ger och tar och respekterar varandras olikheter. Vi har en arbetsledare som är tillgänglig i assistansen och som arbetar nära brukare och assistenter. Det finns vidare en närhet till kundansvarig som är delaktig i assistansen och som bl.a. bidrar med arbetsgivarrollen.
Förutom att du behöver se till brukarens bästa är det bra om du är fysiskt stark då det förekommer en del lyft. Om har du ett medicinskt kunnande ser vi det som meriterande. I övrigt innebär arbetet en hel del ansvar och en tydlig kommunikation.
Om arbetsgivaren:
Björkö Assistans AB är ett assistansföretag med kontor i Linköping. Vi finns framför allt i Östergötland.
På Björkö Assistans är det alltid brukarens livskvalitet och behov som står i centrum, men vi värnar även om att vara en attraktiv och god arbetsgivare.
Som anställd hos Björkö Assistans AB får du utbildning, den introduktion just du behöver för att vara trygg i rollen som personlig assistent, kontinuerliga personalmöten och friskvårdsbidrag.
Om anställningsvillkoren:
Du kommer att vara anställd i Björkö Assistans AB, där din anställning är knuten till brukaren.
Vi följer Vårdföretagarna och Kommunals kollektivavtal för Personlig assistans (bransch G).
Läs gärna mer på www.bjorkoassistans.se
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Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: i-l.blomberg@bjorkoassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BA-2607-0048-12". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Björkö Assistans Sören Eriksson AB
(org.nr 556653-6727), http://www.bjorkoassistans.se Arbetsplats
Björkö Assistans AB Kontakt
Inga-Lill Blomberg i-l.blomberg@bjorkoassistans.se Jobbnummer
9995532