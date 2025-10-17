Personlig Assistent till en glad kortspels- och bocciaentusiast på södra ön
Assistans På Gotland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland
2025-10-17
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige
Är du flexibel, gillar ett aktivt liv och vill ha ett meningsfullt extrajobb? Vi söker en assistent till en man med MS i Klintehamn.
Din roll blir att assistera honom i vardagen.
Arbetet innebär tunga lyft, så du behöver ha en god grund i din fysik.
Erfarenhet av omvårdnad och hjälp medel är meriterande.
Vi erbjuder:
En deltidstjänst om cirka 10 timmar i veckan (2-3 pass).
Arbetstider: Kl. 8:45-13:00. Passen är dubbelpass (två assistenter samtidigt).
Arbetstider: Pass förekommer veckans alla dagar, men du bör ha möjlighet att arbeta främst på helger.
Företagsinformation
Assistans på Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen. På vårt mysiga kontor hittar du 6 anställda, 4 som tillhör Assistans på Gotland och 2 som tillhör Humana Assistans.
Vi har förmånen att ha vår egen jurist som arbetar 100% på vårt kontor. Hon heter Ida och hjälper dig som önskar hjälpa att söka assistans men är även behjälplig för de kunder som redan har assistans.
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa!
Vi på Assistans på Gotland har kollektivavtal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans På Gotland AB
(org.nr 556763-8209) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assistans på Gotland AB Kontakt
Marina Steijner jobb@assistanspagotland.se Jobbnummer
9561118