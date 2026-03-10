Personlig assistent till en ambitiös och aktiv 27-årig man i Kista sökes
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-03-10
Vill du jobba i ett företag med det stora hjärtat? Sätter du människan och kvaliteten i centrum? Då är du välkommen till oss på SAAND Assistans!Publiceringsdatum2026-03-10Om företaget
SAAND Assistans erbjuder personlig assistans, ledsagning och hushållsnära tjänster. Vi har kontor i Linköping, Sundsvall, Uppsala, Solna och Örebro, med huvudkontoret i Linköping.Om tjänsten
Vi söker personliga assistenter till en 27-årig man som bor i Kista. Han studerar juridik vid Stockholms universitet och har tidigare varit verksam som politiker och tjänsteman inom kommun, region och riksdag och går sista terminen för sina studier inom juridken.Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du att ge fysiskt stöd i vardagen, inklusive:
Matning
Hjälp med förflyttningar och personlig hygien
Medicinering och toalettbesök
Stöd vid dagliga rutiner
Eftersom han rör sig i många olika miljöer - från universitetet och advokatkontor till nattklubbar - krävs det att du är flexibel och kan anpassa dig efter olika sammanhang.
Vem söker vi?
Du är lugn, trygg och noggrann
Du tar instruktioner väl och följer rutiner exakt
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift
Du ser långsiktigt på din anställning
Du har möjlighet att arbeta natt vid behov
Ansök idag!
Låter detta som en tjänst för dig? Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna dig till SAAND Assistans AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
- (visa karta
)
151 32 STOCKHOLM Jobbnummer
9788053