Personlig assistent till en ambitiös och aktiv 27-årig man i Kista sökes

Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-03-10


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Saand Assistans AB i Stockholm, Solna, Värmdö, Södertälje, Österåker eller i hela Sverige

Vill du jobba i ett företag med det stora hjärtat? Sätter du människan och kvaliteten i centrum? Då är du välkommen till oss på SAAND Assistans!

Publiceringsdatum
2026-03-10

Om företaget
SAAND Assistans erbjuder personlig assistans, ledsagning och hushållsnära tjänster. Vi har kontor i Linköping, Sundsvall, Uppsala, Solna och Örebro, med huvudkontoret i Linköping.

Om tjänsten
Vi söker personliga assistenter till en 27-årig man som bor i Kista. Han studerar juridik vid Stockholms universitet och har tidigare varit verksam som politiker och tjänsteman inom kommun, region och riksdag och går sista terminen för sina studier inom juridken.

Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du att ge fysiskt stöd i vardagen, inklusive:

Matning

Hjälp med förflyttningar och personlig hygien

Medicinering och toalettbesök

Stöd vid dagliga rutiner

Eftersom han rör sig i många olika miljöer - från universitetet och advokatkontor till nattklubbar - krävs det att du är flexibel och kan anpassa dig efter olika sammanhang.

Vem söker vi?

Du är lugn, trygg och noggrann

Du tar instruktioner väl och följer rutiner exakt

Du behärskar svenska flytande i tal och skrift

Du ser långsiktigt på din anställning

Du har möjlighet att arbeta natt vid behov
Ansök idag!

Låter detta som en tjänst för dig? Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna dig till SAAND Assistans AB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Saand Assistans AB (org.nr 556995-4877)
- (visa karta)
151 32  STOCKHOLM

Jobbnummer
9788053

Prenumerera på jobb från Saand Assistans AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Saand Assistans AB: