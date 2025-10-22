Personlig assistent till en äldre kvinna i Halmstad
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad - varje dag? Vi söker nu en personlig assistent till en äldre kvinna i Halmstad som behöver stöd i sin vardag. Vad innebär den här tjänsten?
Arbetet innebär att hjälpa kunden med det mesta i hennes dagliga liv - som städning, matlagning, bakning, utflykter och andra vardagliga sysslor. Du är en lugn och ansvarstagande person som är engagerad och noggrann i ditt arbete.
Enligt kundens önskemål söker vi endast kvinnliga sökande till denna tjänst. Du behöver vara rökfri, svenskspråkig och ha erfarenhet från personlig assistans eller vårdarbete.
Vem söker vi?
Du har en naturlig förmåga att möta människor med respekt och empati. Du förstår vikten av ett gott bemötande och kan skapa trygghet i både lugna och mer aktiva stunder. Engagemang, ansvar och pålitlighet är självklara delar av din personlighet.
Vi ser gärna att du:
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
är kvinna.
är rökfri
har erfarenhet av vård och omsorg.
Övrig information
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: Deltid, mellan 50-75 %
Arbetstider: Dag, kväll och varannan helg.
Tillträde: Slutet av november 2025
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Fanny Helgesson, Verksamhetschef, 010-130 41 49
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
