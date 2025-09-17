Personlig assistent till en aktiv kvinna i Klippan - timanställning
2025-09-17
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer.
Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande men framförallt gillar att ha ett högt tempo då kvinnan är mycket aktiv. En del av kundens aktiviteter innefattar parasimning, gympa, promenader och karate så därför är det viktigt att du har god fysik och kan hänga med i hennes aktiva vardag.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en kvinna i 38 års åldern bosatt i Klippan
har körkort och tillgång till bil
har mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
har erfarenhet av att kommunicera med tecken som stöd och/eller talplatta
är simkunnig
är rökfri
är pigg, glad och har lätt för att ta tag i saker.
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
delar kundens intressen som är ett aktivt liv samt datorer, media och redigering av film, vilket hon ägnar mycket fritid åt och även jobbar inom.
Kunden ser gärna kvinnliga sökanden och stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Timanställning" och innebär arbete under dagtid och kvällstid på vardagar. Arbetstiderna är varierade och är kl. 08:00-16:00 och kl. 16:00-22:00. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Omgående eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta:
Michele Carlénmichele.carlen@humana.se Ersättning
