Personlig assistent till en aktiv kille i Munkfors
Omsorg Assistans 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Munkfors Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Munkfors
2026-04-27
, Sunne
, Hagfors
, Forshaga
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorg Assistans 1 AB i Munkfors
, Sunne
, Forshaga
, Karlstad
, Arvika
eller i hela Sverige
Personlig assistent sökes - var med och skapa en aktiv och meningsfull vardag
Vi söker dig som vill bli en viktig del i vardagen för en aktiv 26-årig kille. Han har behov av stöd i alla delar av sin vardag, men bjuder samtidigt på mycket glädje, energi och värme.
Som personlig assistent är ditt uppdrag att uppmuntra och möjliggöra delaktighet. Kunden är inte verbal, vilket gör det extra viktigt att du är uppmärksam och inkännande samt har förmåga att fånga upp hans vilja, behov och signaler. Kommunikation sker med stöd av tecken, samt bilder, vilka används aktivt i vardagen.
Arbetet omfattar stöd och hjälp i alla vardagliga aktiviteter, såsom:
Personlig hygien och omvårdnad
Hushållssysslor
Fritidsaktiviteter och sociala sammanhang
Struktur, trygghet och tillsyn under dygnets alla timmar
Kunden tycker mycket om att lyssna på musik, bada, spela fotboll och måla, och som assistent är du en viktig del i att möjliggöra och uppmuntra dessa intressen.
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, natt och helg, då kunden behöver tillsyn dygnet runt.
Vi söker dig som:
Är engagerad och har respekt för brukarens självbestämmande
Är uppmärksam, tålmodig och lyhörd
Har förmåga att tolka och följa brukarens initiativ
Är trygg i att arbeta nära en person med stort stödbehov
Behärskar svenska i tal och förståelse
Erfarenhet av personlig assistans, AKK eller arbete med funktionsnedsättning är meriterande, men personlig lämplighet är viktigast.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och utvecklande arbete
Introduktion och kontinuerligt stöd
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Ett arbete där relation och engagemang står i centrumPubliceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
• Tjänstgöringsgrad: Deltid/heltid.
• Arbetstider: Dygnet runt med jour 4 timmar/natt.
• Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar enligt kollektivavtal
• Tillträde: Enligt överenskommelse, så länge assistansuppdraget varar
Vad du kan förvänta dig
Hos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Du får möjlighet att växa professionellt samtidigt som du spelar en viktig roll i en annan människas liv.
Om Omsorg Assistans
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna och kunder över hela Sverige. Vår målsättning är att skapa de bästa förutsättningarna för individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund bygger på engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Som anställd hos oss får du trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag. Vi begär alltid utdrag ur polisens belastningsregister.
Låter detta som något för dig? Skicka in ditt CV och personliga brev till oss - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7643383-1969024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://omsorgassistans.teamtailor.com
Gamla Bruket I Munkfors (visa karta
)
684 31 MUNKFORS Arbetsplats
Omsorg Assistans Kontakt
Eva Gylling eva.gylling@omsorgassistans.se Jobbnummer
9878335