Personlig assistent till en aktiv kille i Ängelholm - ca 80%
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ängelholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ängelholm
2026-01-23
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Ängelholm
, Åstorp
, Bjuv
, Båstad
, Höganäs
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vår kund är en 25-årig kille som har autism. Han är en mycket aktiv friluftsmänniska som tycker om att simma, promenera och cykla. Andra intressen som han gillar är musik, Disney och att resa. Hos denna kund får du som assistent möjlighet till en givande dag och att hitta på roliga saker ihop.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en kille i 25 års åldern bosatt i Ängelholm
har tidigare erfarenhet av arbete inom vård/omsorg eller personlig assistans
har erfarenhet av autism eller lågaffektivt bemötande
har god fysik, är simkunnig och vill arbeta aktiva arbetspass
är positiv, lugn, stabil och trygg i dig själv samt är tydlig och följsam i ditt arbetssätt
är inkännande och ordningsam samt kan planera och motivera
uppskattar friluftsliv
är rökfri
tål pälsdjur
kan följa med kunden på resor 1-2 gånger per år
kan skriva, prata och förstå flytande svenska eller engelska då skriftlig dokumentation sker dagligen
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av att använda bilder som kommunikationsstöd eftersom vår kund saknar verbalt tal
har B-körkort och egen bil
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på cirka 80 %. Tjänsten innebär arbete under dagtid och kväll på vardagar och helg. Arbetstiderna är varierade och är kl. 08:00-15:00 och kl. 15:00-20:00 och man arbetar varannan lördag. Schemaändring kommer eventuellt att ske framöver och då blir arbetstiden kl. 08:00-20:00.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde omgående.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Katarina Rooskatarina.roos@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7107692-1806118". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
262 32 (visa karta
)
262 32 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9702679