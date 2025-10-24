Personlig assistent till en 31 årig kille, Huddinge kommun
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Personlig assistans inom funktionshinderområdet arbetar med att ge stöd i vardagen åt personer som har en funktionsnedsättning. Här jobbar våra personliga assistenter självständigt med brukaren men alltid med stöd av chefer och kollegor.
Här blir du en del av en enhet som kännetecknas av framåtanda och alltid strävar efter att utvecklas i positiv riktning. Vårt arbete präglas av respekt, öppenhet, stolthet och engagemang, och en gemensam strävan efter att skapa så bra villkor som möjligt för personer med funktionsnedsättningar.
Nu söker vi en engagerad personlig assistent till en tillsvidaretjänst med en omfattning på ca. 75%.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I ditt arbete som personlig assistent ingår att ge stöd i personlig omvårdnad och vardagliga sysslor i hemmet samt att följa med brukaren på aktiviteter. Brukaren har ett aktivt liv och du förväntas följa med på olika aktiviteter som t ex gym besök, bil träffar eller andra sociala sammanhang. Det är viktigt att du är lyhörd för brukarens behov och önskemål, och att du aktivt arbetar för att främja självständighet och delaktighet i vardagen.
Som personlig assistent har du en möjlighet att lära känna en person och tillsammans göra varje dag meningsfull och unik. Samspelet med brukaren är centralt i ditt arbete och kommunikation är ditt främsta arbetsredskap. I ditt jobb kan du ha kontakt med anhöriga, landstinget och andra aktörer. Vi är noga med att på olika sätt kvalitetssäkra de insatser vi ger och dokumentation är därför en viktig del av ditt arbete. Det är viktigt att du har ett professionellt förhållningssätt som innebär att du ger ett gott bemötande samt har kunskap om och förståelse för brukarens behov, förutsättningar och önskemål.
Det finns en katt i hushållet. Publiceringsdatum2025-10-24Kvalifikationer
Vi söker dig som tidigare har arbetat som personlig assistent och har minst gymnasiekompetens samt gärna en kompletterande omvårdnadsutbildning.
Det är viktigt att du har tålamod och har ett professionellt förhållningssätt. Det innebär att du ger ett gott bemötande och har kunskap om samt förståelse för brukarens behov, förutsättningar och önskemål. Ingen dag är den andra lik och därför behöver du vara följsam och flexibel. Då kommunikation och dokumentation är viktiga delar i ditt arbete ska du behärska svenska i tal och skrift samt ha grundläggande datorvana.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
