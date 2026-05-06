Personlig assistent till en 30 årig tjej med humor och intresse för musik

Privat Jenny Trygg / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Arvika
2026-05-06


Har flerfunktionshandikapp.

I arbetsuppgifterna ingår hjälp och stöd med grundläggande behov, alternativ kommunikation samt stöttning med andra vardagliga aktiviteter.

Publiceringsdatum
Kvalifikationer
Glad, positiv och med ett stort tålamod.
Intresse för att hjälpa och stötta brukaren i det vardagliga.
Personlig lämplighet väger tungt.

Undersköterskeutbildning, Personlig assistentutbildning eller yrkeserfarenhet från
vård/omsorg är meriterande.

Körkort och tillgång till bil är ett krav.

Flytande svenska.

Ersättning
Timlön efter överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: lothrygg@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mangskog (visa karta)
671 96  MANGSKOG

Jobbnummer
9894879

