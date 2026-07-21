Personlig assistent till en 28-årig man i Lysekil.
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lysekil Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lysekil
2026-07-21
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, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
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Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision – Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.
Kunden är en 28-årig man boende i Lysekil. Det är kundens individuella behov som styr arbetsdagen och arbetet kan till exempel vara hjälp vid förflyttning, personlig omvårdnad, träning och kommunikation samt vardagssysslor och aktiviteter i och utanför hemmet. Han har ett stort musikintresse och tycker om att titta på bland annat inspelade avsnitt av Melodifestivalen. Han tycker även om bilar och att gå härliga promenader.
Vem är du?
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lugn, tydlig och inlyssnande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns bra personkemi mellan dig som assistent och kunden.
För tjänsten krävs det att du har:
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God fysik då det förekommer förflyttningar
Rökfri (under arbetstid)
För tjänsten är det meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom liknande yrke
Har erfarenhet av att arbeta med AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation)
Delar kundens intressen för musik, bilar och promenader
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Tjänsten är ett vikariat på cirka 35 % under perioden 2026-08-17 till 2028-05-26.
Arbetstiden är förlagd enligt ett 4 veckors rullande schema med dygnspass (11.00–11.00) som innefattar 14 timmar aktiv tid och 5,83 timmar jour per vecka:
Vecka 1: tisdag
Vecka 2: tisdag
Vecka 3: torsdag
Vecka 4: ledig
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde och introduktion: Tillträde för vikariatet är 2026-08-17.
Introduktion krävs för att lära sig rutiner och kundens sätt att kommunicera. För att du ska få bästa möjliga start och hinna lära känna kunden, rutinerna och kommunikationssättet i lugn och ro ser vi gärna att introduktionen påbörjas innan startdatumet, med önskad start omkring den 3 augusti.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll – så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Nathalie Claeyssensnathalie.claeyssens@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8103096-2110111". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
453 30 (visa karta
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453 30 LYSEKIL Arbetsplats
Humana Jobbnummer
10008475