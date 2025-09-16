Personlig assistent till en 25-årig kille i Tumba.
2025-09-16
Hej!
Jag är en kille på 25 år som bor i Tumba tillsammans med mina föräldrar och det är där det mesta av assistansen sker. Ibland även någon utflykt såklart.
Till att börja med så söker jag en assistent som kan jobba måndag-fredag.
Jag har en muskelsjukdom som gör att jag har väldigt svårt att röra mig självständigt och jag sitter i rullstol. Jag har ett flertal hjälpmedel som ska hanteras. Jag har även en andningsmask som hjälper mig med andningen, vilken kan göra att man inte hör mig så bra, så det är viktigt att du är lyhörd, förstår och lyssnar.
Jag söker dig som vill hjälpa mig med allt som krävs då du kommer att vara mina ben och armar. Du ska ha glimten i ögat då jag tycker det är viktigare med personkemi än om du har arbetat som assistent innan! Det är dock en merit att ha arbetat som det. Jag har flera intressen men några av dessa är sport, att spela spel, historia och kolla på tv och klipp på Youtube.
Vem är du? En ärlig och pålitlig person som genuint tycker om att arbeta med människor och äger förmågan att kunna skapa en harmonisk atmosfär omkring dig. Du bör ha stor empati, ha tålamod samt kunna sätta dig in i en annan människas situation och vara mycket lyhörd, är noggrann och ansvarstagande samt har ett gott bemötande.
Det finns hundar hemma hos mig så du kan inte vara allergisk eller rädd.
Hoppas vi ses!
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter/utbildning kan vara en fördel men det viktigaste och mest avgörande är den personliga lämpligheten.
Din anställning kommer att vara i Assistans med Glans i Norr AB, ett systerföretag till Din Förlängda Arm AB. Det innebär att det är Assistans med Glans i Norr AB som kommer att vara personuppgiftsansvarig.
Din Förlängda Arm AB är ett norrbottniskt företag med kunder över hela Sverige. Företaget startades 2003 och har efter det växt och är nu en av de största privata assistanssamordnarna i Norrbotten.
Ledorden i vår verksamhet är trygghet, kunskap, inflytande, närhet och glädje.
(org.nr 556514-9282)
147 00 TUMBA Kontakt
