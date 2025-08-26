Personlig assistent till en 22-årig tjej utanför Uppsala
2025-08-26
Är du vår nya stjärna? Personlig assistent till 22årig tjej utanför Uppsala
En av våra fantastiska assistenter ska flytta, och nu är det dags att välkomna nya medarbetare till vårt team! Om du är omtänksam, pålitlig och har ett stort hjärta - då kan just du vara den vi söker.
Lite om mig:
Jag är en sprudlande 22-åring som bor tillsammans med mina föräldrar utanför Uppsala. Jag älskar shopping, att bada, lyssna på musik, läsa böcker och att ta långa promenader - oavsett väder! Utflykter till intressanta platser är något jag verkligen uppskattar.
Viktigt att veta:
Det finns pälsdjur i familjen, så du får inte vara allergisk. Pga arbetets karaktär söker vi enda kvinnliga assistenter som har körkort och tillgång till bil för att kunna ta sig till och från jobbet.
Vad ingår i tjänsten:
Du hjälper mig med vardagliga sysslor eftersom jag inte kan använda min egen muskelstyrka. Jag använder rullstol och permobil utomhus, och jag får mat via ett hjälpmedel på magen. Jag kommunicerar via Bliss och tecken, och du får gärna ha ett stort tålamod och ett leende på läpparna!
I jobbet ingår att assistera mig i mitt hem och på daglig verksamhet (DV). Arbetstiderna är vardagar 7-16 eller 15-22, samt helg- och lovhelger 7-17 eller 12-22.
Jag behöver hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, förflyttningar (taklyft), mat- och medicinintag samt träning för att hålla och förbättra mina funktioner. Det kan förekomma manuella lyft, så du bör känna dig bekväm med det.
Tjänsten är på ca 80 % och ena veckan jobbar du fem pass och veckan efter arbetar du två pass
Vem söker vi?
Du är lugn, ärlig, noggrann och pålitlig. Du har ett stort hjärta, tålamod och ett genuint intresse för människor.
Du ska kunna skapa kontakt hanterar svenska språket flytande, både muntligt och skriftligt. Punktlighet och respekt för mina val är självklart för oss.
Har du erfarenhet som personlig assistent eller liknande är det ett plus, men det viktigaste är ditt stora hjärta och din vilja att göra skillnad!
Låter detta som du?
Skicka gärna din ansökan till oss - vi ser fram emot att träffa dig och kanske blir du vår nya stjärna! Tillsammans kan vi göra underverk!
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
