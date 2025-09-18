Personlig assistent till en 14-årig flicka i Malmö, Helgtjänst
Monument Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2025-09-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Monument Assistans AB i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
För vår kunds räkning i Malmö kommun (Tygelsjö) söker vi en erfaren personlig assistent som är lyhörd för vår kunds behov och önskemål.
Vi söker både dig som vill ha en helgtjänst där man arbeta 2 av 4 helger, arbetspassen är antingen 9-21 eller 21-09.
Jag söker fler assistenter till min assistentgrupp, som är väldigt betydelsefull för mig. Jag, som söker nya stjärnor, är en tjej på 14 år som för fem år sedan drabbades av en hjärntumör. Efter mycket kämpande råkade jag ut för en olycka, som gjorde att jag fick ytterligare hjälpbehov. Jag behöver nu hjälp med det mesta i min vardag såsom personlig hygien, förflyttningar, träning, medicinering, sondmatning och min andningsmaskin, som jag har på natten eftersom jag ibland slutar andas.
Jag blir långsamt bättre och kan idag mycket mer än jag kunde för ett år sedan och det är tack vare mina assistenter, som hela tiden uppmuntrar mig att träna på allt. Jag badar mycket eftersom det är lättare för mig röra mig i vatten och det hjälper mig massor. Jag älskar musik, att dansa och rida. Att vara utomhus är viktigt för mig, så jag kan gå, gunga och få frisk luft.
Jag är en glad, social och lite busig tjej, som skrattar mycket.
Jag behöver tjejer runt mig som är beredda att ta ett stort ansvar över mina medicinska behov, men som också har barnasinnet och energin till att hitta på många roliga saker med mig. Jag blir ledsen och apatisk när jag har tråkigt, så det är viktigt att du hjälper mig att hitta på saker och att du pratar mycket med mig, även om det kan vara lite svårt att förstå mina svar. Jag vill att du är lyhörd för vad jag vill då jag inte kommunicerar så mycket i tal utan med mest med kroppsspråk och känslor, men jag lär mig mer och mer varje dag.
Du behöver därför vara ödmjuk och inkännande med ett äkta intresse av att hjälpa mig bli bättre. Jag blir extra glad om du har stor förmåga att också kunna ta egna initiativ och tänka utanför boxen.
För oss på Monument Assistans är det viktigt att du klickar med kunden som du ska jobba hos och att du är lyhörd för kundens behov och önskemål. Du ska vara empatisk och respektera kundens integritet.
Du har nära till skratt och är beredd att ta egna beslut. Du är ansvarstagande och har lätt för att samarbeta. Du har förmågan att ta ett steg tillbaka när det behövs. Du är duktig på att entusiasmera och tycker det är roligt med utmaningar i arbetet.
Tjänsten:
Vi söker dig som kan arbeta som timvikarie och som kan hoppa in vid ordinarie personals frånvaro.
Kunden har ett stort omvårdnadsbehov, men framförallt ett stort behov av stimulans för att kunna utvecklas.
Kunden har dubbelassistans dygnet runt, under skoltid har hon enkelassistans eftersom elevassistent finns behjälplig under denna tid.
Vi vill att du som söker ska:
• Ha tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent eller erfarenhet av att ha arbetat med barn.
• Du som söker måste vara rökfri.
• Du ska vara simkunnig.
• Du ska ej vara allergisk mot hästar.
Du kan jobba dag som kväll, natt och helger.
Arbetstid vardagar: 7-14,14-21 eller 21-09 (viss justering av tider kan förekomma).
Arbetstid helger: 9-21 eller 21-09.
Har du erfarenhet av personlig assistans är det bra men inte nödvändigt för att du ska bli aktuell för tjänsten. Du blir en del av ett team som jobbar tillsammans med och för kunden.
Utbildning får du på plats och via Monument Assistans. Publiceringsdatum2025-09-18Om företaget
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa!KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687), http://www.monumentassistans.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragschef
Pia Ax pia@monumentassistans.se Jobbnummer
9515834