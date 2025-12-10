Personlig assistent till dygnspass hos vår kund i Laholm
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Laholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Laholm
2025-12-10
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Laholm
, Båstad
, Halmstad
, Ängelholm
, Markaryd
eller i hela Sverige
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent hos vår manliga kund i Laholm.
Vad innebär den här tjänsten?
Tjänsten är på deltid och innebär en schemarad med dygnspass. Du arbetar 24-timmarspass med start kl. 9 på morgonen. Under natten är det väntetid.
Kunden är rullstolsburen och har en intellektuell funktionsvariation. Du stöttar honom vid förflyttningar, personlig hygien, påklädning, sondmatning och olika hushållssysslor.
Han tycker om att komma ut på aktiviteter, till exempel promenader eller att handla i affären. Kunden är en social person som trivs med att träffa människor och mår bra av samtal och socialt umgänge. Han kan inte prata, och du kommer att lära dig tolka hans kroppsspråk för att förstå hans behov och önskemål.
Det finns en tydlig arbetsbeskrivning och du får inskolning innan du börjar arbeta.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
är lugn och lyhörd
kan arbeta dygnspass
har erfarenhet av vård och omsorg.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: Deltid
Arbetstider: Dygnspass, kl 09 - 09, varav 8 timmar väntetid på natten.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Ali Begolli, Verksamhetschef, 010-130 32 90
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Madeleine Jönsson madeleine.jonsson@frosunda.se 0101303249 Jobbnummer
9637360