Personlig assistent till dubbel amputerad man i Södra Sthlm
2026-04-20
OBS! För att kunna presentera dig på bästa sätt för vår kund kräver vår kund att det finns en bild på dig i ditt CV samt att du anger vilken ålder och erfarenhet du har. Saknas följande information kommer ditt CV inte att skickas vidare till kunden!
Vår kund är en man i 50års åldern som bor ensam i sin lägenhet söder om Stockholm City.
Han är dubbel amputerad och har ryggmärgsbråck samt epilepsi. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom dessa två samt att du arbetat som personlig assistent eller inom vården då arbetet kan komma att innehålla kroppsvätskor.
Assistansen utförs i - och på aktiviteter utanför hemmet. Du arbetar där kunden befinner sig.
För att kunna jobba hos vår kund behöver du vara lyhörd samt kunna ta egna initiativ. Det är också viktigt med ansvarskänsla och uppmärksamhet.
Du behöver kunna skriva och tala obehindrat på svenska.
Du som söker jobbet måste kunna jobba dagar, kvällar och vakna nätter. Vi söker dig som vill jobba planerade timmar under semester period, men också hoppa in extra vid kort varsel. En rad om ca 50% är ledig om intresse finns.
Passen är fördelad på följande vis:
08:00-16:00 / 16:00-21:30, 21:30-08:00
Tveka inte på att söka in redan idag, vi rekryterat löpande!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: sara@lecura.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STOCKHOLM". Arbetsgivare Lecura AB
(org.nr 559312-8563)
116 43 STOCKHOLM
Sara Zeaiter sara@lecura.se 0707255366
