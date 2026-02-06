Personlig assistent till Degeberga - ca 70% vikariat + tim vid behov/sommar
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vår kund är en man i 57 års åldern som är bosatt i Degeberga. Vår kund lever med en förvärvad hjärnskada och har behov av stöd och hjälp med allt i sin vardag.
Han tycker om att åka iväg på utflykter och olika aktiviteter och har ett stort intresse för bilar, motorer och folkrace. Assistenterna som arbetar hos kunden idag har alla arbetat tillsammans i många år och det är en härlig arbetsgrupp med mycket omtanke för varandra och kunden.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har god fysik
tål pälsdjur då det finns katter i kundens hem
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
har B-körkort och tillgång till bil
har erfarenhet av förflyttningshjälpmedel
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Tjänst 1: Aktuell anställningsform är "Vikariat" med en tjänstgöringsgrad på ca 65-70% under tiden 2026 02 09 - 2026 04 01. Arbetspassen är varierande på dag och kväll på vardag och helg. Arbetstiderna är kl. 07:00-14:00, 09:00-14:00, 07:00-16:00, 13:00-21:30 och 14:00-21:30.
Tjänst 2: Aktuell anställningsform är "Timanställning" Arbetspassen är varierande på dag, kväll och natt. Arbetstiderna är kl. 07:00-14:00, 09:00-14:00, 07:00-16:00, 13:00-21:30, 14:00-21:30 och 20:30-08:00.
SOMMAR: Det kommer att finnas behov av assistent under sommaren och i urvalsfrågorna som härrör till denna annons kan man ange sin tillgänglighet samt hur mycket man kan arbeta.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Omgående eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:

Katarina Roos
