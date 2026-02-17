Personlig assistent till dag/kväll för pojke på 4 år sökes omgående
2026-02-17
Vill du arbeta som personlig assistent till en social och glad pojke på snart 4 år med CP-skada och andningsbesvär?
Vi söker i dagsläget en assistenter till dag/kväll inkl helg. Tjänsten är på ca 24-35h/veckan i snitt med ett schema som rullar över tre veckor.
Vad ingår i arbetet?
• Andningsövervakning och assistans med olika hjälpmedel för att underlätta andningen
• Sondmatning och medicinering i gastrostomi
• Motorisk hjälp med diverse träning men även bara för att få vara aktiv och leva
• Kommunikation genom bla kommunikationsplattor
• Leka och hjälpa pojken leva ett liv som ett barn
Vem söker vi? Vi söker dig som
• Är ansvarsfull
• Kan ta egna initativ för att hitta på roliga saker för pojken (utifrån hans önskemål)
• Kan följa de rutiner som finns för hans vård och omsorg
• Kan anpassa dig till att arbeta i en familj
• Flytande i tal och skrift i svenska
• Rökfri
• Kan arbeta med hund i hemmet
• Klarar lyfta barn (pojken väger strax under 20kg)
Lediga tjänster
Brukaren bor i Kallhäll, och dina arbetspass börjar och slutar i hemmet.
Schemat omfattar vardagar (7-17 eller 7-18), kvällar (17-21) samt helger (8-17).
Intervjuer sker löpande.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige.
