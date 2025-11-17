Personlig assistent till centrala Eksjö - Fast tjänst dag och kväll
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi söker personlig assistent som vill jobba hos en man i Eksjö.
Vi ser gärna kvinnliga sökanden.
Arbetspassen är förlagda, dag, kväll och helger, Mesta dels dagtid. Anställningen kan påbörjas omgående om intresse finns.
Vi söker dig som vill arbeta dag och kväll.
Du som söker passar in på följande beskrivning:
• är en lugn och trygg person med ett eget driv.
• ser och kan ta ansvar för vad som behöver göras.
• har en stor förmåga att sätta dig in i någon annans situation och perspektiv.
Vår kund behöver hjälp med allt, så som hygien, träning, matlagning, städning m.m. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vården, men inget krav.
Vi ser gärna att du har körkort. Du kommer få arbeta i en härlig ansvarstagande arbetsgrupp. Att personkemin mellan dig och vår kund stämmer är det viktigaste. För att kunna arbeta hos kunden krävs det att du behärskar och förstår svenska språket både i tal och skrift.
Intro kan erbjudas snabbt till rätt person.
Arbetstider 07:30-12 eller 14-21:30
Meriterande: Körkort, Vårderfarenhet Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Angelica Soylu 0702178253 Jobbnummer
