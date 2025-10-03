Personlig Assistent Till Busig 8-Åring Vaken Natt (80%)
2025-10-03
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
OM TEAM JERNKROK:
Vi driver personlig assistans i egen regi vilket innebär korta beslutsvägar och större möjligheter att satsa på våra anställda.
Hos oss kan du förvänta dig engagerade och närvarande chefer. Vi tycker det är viktigt med bra struktur, tydliga förväntningar och god kommunikation. Vår värdegrund bygger på ödmjukhet, respekt och en genuin vilja att hjälpa.
Du blir en del av en arbetsplats där du får stöd från erfarna kollegor och handledare. Vi erbjuder fortbildning och stöd för din personliga och professionella utveckling.
KRAV:
Rökfri
Körkort & tillgång till bil
Flytande svenska i tal & skrift
Ej pälsdjursallergi
Viktigast är personkemin, ditt engagemang och känsla för rollen som assistent. Varje arbetsdag ger dig möjligheten att göra skillnad i någon annans liv, så viljan att göra ett bra jobb meriteras högt!
BESKRIVNING AV TJÄNSTEN
Huvudpersonen är en glad och busig 8-årig pojke med autism och svår intellektuell funktionsnedsättning. Han är charmig, vaknar oftast med ett leende på läpparna och han älskar sina "nattisar" (nattpersonal).
Vi söker en engagerad personlig assistent som kan arbeta natt på fast schemarad. Passen är förlagda på ett rullande tvåveckorsschema (80%).
VECKA 1:
Mån: 22-07
Tis: 22-07
Ons: ledig
Tors: ledig
Fre: 22-07
Lör: 22-07
Sön: 22-07
VECKA 2:
Mån: ledig
Tis: ledig
Ons: 22-07
Tors: 22-07
Fre: ledig
Lör: ledig
Sön: ledig
VAD INNEBÄR TJÄNSTEN?
Nattarbetet är av övervakande karaktär, du behöver därför vara utvilad och pigg inför dina arbetspass och vara trygg i att du kan vara vaken och alert hela natten.
Det är mindre, men frekventa insatser natten genom. Medicinhantering och sondmatning via pump förekommer. Inga krav på tidigare erfarenhet - vi lär dig allt vi kan!
Du som söker bör vara självgående och ansvarsfull. Eftersom en stor del av arbetet utförs i hemmamiljö är lyhördhet A och O. Vi värdesätter bra kommunikation och tydlighet.
Passar dig som är nattuggla, gillar ett blandat arbetstempo och har lätt att sysselsätta dig själv mellan insatserna. När huvudpersonen är vaken nattetid kan han ha mycket spring i benen och det är viktigt att kunna hålla hans tempo.
Du kommer få upplärning dag- och kvällstid innan du är redo att arbeta själv på natten.
Pojken bor tillsammans med sin mamma, pappa och storasyster i Anumark 10 km norr om centrala Umeå. Det krävs bil och körkort för att ta sig till arbetet.
VI ERBJUDER DIG:
Trygg & fast anställning med kollektivavtal (Fremia)
Timlön enligt överenskommelse, minimum 150kr/h* + semesterersättning & OB
Friskvårdsbidrag 4000kr/år
En meningsfull & engagerad arbetsplats
• Vi tillämpar individuell lönesättning med god löneutveckling. Våra anställda ligger långt över branschens snitt- och medianlön.
Låter detta som ett jobb för dig?
Skicka några rader om dig själv, tillsammans med personligt brev och CV via mail. Se gärna till att det framkommer tydligt att du uppfyller vår kravprofil.
Vi lägger stor vikt vid personkemi samt personliga egenskaper så tveka inte att söka även om du saknar tidigare erfarenhet!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: team.jernkrok@gmail.com Arbetsgivarens referens
