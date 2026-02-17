Personlig assistent till brukare med förvärvad hjärnskada, CP-skada, MS
Stockholms kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-02-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Gör verklig skillnad i människors liv - sök ett meningsfullt jobb som personlig assistent i en inkluderande verksamhet!
I Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning erbjuder vi kommunalt utförd personlig assistans där du arbetar i brukarens vardag - i hemmet och i samhället - för att stötta dem att leva det liv de själva vill.
Här värderas inkludering, respekt och att du som medarbetare känner dig välkommen.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och varierat arbete med goda möjligheter till personlig utveckling. Vi ger dig en gedigen introduktion, stöd från nära ledarskap och de verktyg du behöver för att lyckas i din roll.
Din roll
Vi söker personliga assistenter till brukare med förvärvad hjärnskada, CP-skada och MS. Annonsen gäller vid behovs-personal med chans till sommarjobb. Vi ställer stor vikt vid personlig lämplighet. Uppdraget är att ge bästa möjliga assistans för att brukaren ska få en god livskvalitet och delaktighet i samhället. Arbetet som personlig assistent handlar om att ge stöd i livets alla situationer. Det kan vara att ge stöd i det egna hemmet och även ute i samhället.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
• Förflyttning via motordriven rullstol och lyft.
• Av- och påklädning.
• Byte av inkontinensskydd.
• Stöd kring personlig hygien, dusch och toa.
• Matning.
• Att kommunicera med andra (tolka, hantering av telefon osv).
• Stöd med medicin via egenvård.
• Stöd med resor för vårdbesök.
• Träning
• Handla.
• Hushållsarbete.
• Lägesändringar.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är:
• Lugn och trygg.
• Lyhörd och inkännande.
• Tålmodig och punktlig.
• Duktig på samarbete (dubbelassistans).
Vi söker dig som har:
• Fyllt 18 år.
• Erfarenhet av arbete inom LSS eller personlig assistans.
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Undersköterskeutbildning eller annan utbildning inom vård och omsorg
• Erfarenhet av och kunskap om förvärvad hjärnskada.
• Erfarenhet av och kunskap om CP-skada.
• Erfarenhet av och kunskap om MS.
• Erfarenhet av motordriven rullstol.
• Erfarenhet av lyftar.
Känner du igen dig? Tveka inte att komma in med en ansökan omgående. Intervjuer kommer att ske löpande.
Vid eventuell anställning behöver du uppvisa registerutdrag ur brotts- och misstankeregistret från polisen. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/835". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning Kontakt
Oraka Hanna oraka.hanna@stockholm.se 08-50822384 Jobbnummer
9748053