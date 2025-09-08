Personlig assistent till barnkund i Mo på 50% vaken natt
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östersund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östersund
2025-09-08
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inre Kraft I Norr AB i Östersund
, Krokom
, Sollefteå
, Timrå
, Kramfors
eller i hela Sverige
På Assistanslotsen arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega som vill arbeta natt på en 50% tillsvidaretjänst i Mo, Östersund hos vår barnkund.
Jag är en flicka i 9-årsåldern som bor med min familj i Mo, jag gillar att leka och busa. Mitt hjälpbehov är omfattande då jag behöver hjälp med allt. Jag har bl a. epilepsi, knapp på magen, stomi och jag sitter i rullstol. Jag är inte så verbal av mig men tycker mycket om när andra pratar och tecknar.
Nu behöver jag dig som är med mig under två nätter i veckan. Du är vaken och kan behöva bistå med att ändra min sovställning etc.
Tjänsten gäller två nätter/vecka från kl. 21.00-07.00.
Du måste prata och förstå svenska på en god nivå, samt ha körkort och tillgång till bil då jag bor ett par kilometer från busshållplatsen.
Jag vill att du som söker är ansvarsfull, lyhörd och uppmärksam. Kan du ta egna initiativ är det ett stort plus. Det är även bra om du har tidigare erfarenhet av epilepsi. Jag har en tanke om att du bör vara 25 år eller äldre och jag önskar kvinnliga sökanden.
Tillträde till tjänsten sker i augusti.
KRAV
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
B-körkort och tillgång till egen bil. Detta för att ta sig till och från arbetsplatsen. Kunden bor på landet, avsides från kollektivtrafik.
Kunden önskar kvinnliga assistenter
Mycket goda kunskaper i det svenska språket
MERITER
Erfarenhet av arbete som personlig assistent
Erfarenhet av arbete med epilepsi
Sysselsättningsgrad: 50% vaken natt.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Assistanslotsen, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Assistanslotsen behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://www.assistanslotsen.com/sv/om-assistanslotsen Arbetsplats
Assistanslotsen Kontakt
Wilma Byström wilma.bystrom@olivia.se 070-1089971 Jobbnummer
9496949