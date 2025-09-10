Personlig assistent till barnärende, tillsvidareanställning
2025-09-10
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Socialförvaltningen söker personlig assistent för arbete hos en flicka 10 år, flickan bor med sina föräldrar och har två syskon.
Tjänsten är tillsvidare men under förutsättning att personen som anställs fungerar med brukaren. Raden är på mellan 88-96 %, det beror på schemaperiod och om personen som anställs också önskar jobba dagtid.
I Bodens kommun tillämpas rätten till heltid och då får du göra en del av din arbetstid någon annanstans om du önskar heltid.
Välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Flickan behöver stöd och hjälp med det mesta för att klara sin vardag. I arbetet ingår att bistå henne i hennes behov av stöd och hjälp under skola och fritid, såsom personlig omvårdnad, förflyttningar, träning, sysslor i hemmet, fritidsaktiviteter med mera. Viktigt är också att du är barnkär, gillar att engagera dig i barnet och kan bjuda på dig själv.
Det är schemalagd arbetstid natt, vissa kvällar och helg, eventuellt även dagtid beroende på eget önskemål.Kvalifikationer
Den vi söker har en väl utvecklad empati, en god förståelse och respekt för den enskildes svårigheter och möjligheter samt respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Meriterande är om du har läst Omvårdnadsprogrammet eller har utbildning som personlig assistent och/eller erfarenhet från yrket.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
Vid alla nyanställningar måste ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas in. Observera att kuvertet inte får vara öppnat när vi tar emot det. För att underlätta hanteringen av din ansökan kan du själv i förväg begära ett utdrag, se länk via hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
