Personlig assistent till autistisk man i Kalmar 60% tjänst + timvik, dyg...
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2025-10-21
är en glad och nyfiken ca 30-årig man med diagnosen infantil autism på låg nivå. Han gillar att gå långa promenader, lyssna på musik, sociala aktiviteter som t.ex. att gå på fik/restaurangbesök. .Med kundens diagnos medföljer att han har kommunikationssvårigheter. Han förstår det talade språket, men har inget eget tal. Han kommunicerar med ljud och fysisk kontakt.
Arbetsbeskrivning
Som assistent förväntas du följa med kunden på det han önskar göra, samt vägleda honom rätt när det behövs. Assistenten förväntas aktivera och stimulera utifrån kundens behov och förmåga. Du behöver vara lyhörd, kreativ och duktig på att läsa av kundens signaler.
Som assistent ger du kunden stöttning i bl.a. matsituationer, hygiensituationer vid dusch och toalettbesök, stöttning vid av och påklädning.
Vi jobbar i ett team och då är det viktigt att vara flexibel och samarbetsvillig. Bakgrund
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent, alternativt annan erfarenhet inom vård och omsorg, eller studerar inom området. Erfarenhet från arbetet med barn eller vuxna med autism är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du måste vara minst 18 år.
Om anställningen:
Tjänsten är på ca 60%, med tillträde snarast. Vi söker även timvikarie vid behov och som även kan vara behjälplig under sommaren vid ordinarie personals ledigheter. Passen är förlagda på dygnspass och det är dubbelbemanning dygnet runt med sovande jour.
Vilka är vi på Assistanspoolen?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete. Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://www.hederaassistans.se Arbetsplats
Hedera Assistans Kontakt
Sara Christiansson sara.christiansson@hederaassistans.se Jobbnummer
