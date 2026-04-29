Personlig assistent till Assistans 24/7 i Norrköping
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
Assistans 24/7 är ett assistansbolag som arbetar med personlig assistans för barn, unga och vuxna. Företaget har lång erfarenhet inom personlig assistans och lägger stor vikt vid trygghet, kunskap och tillgänglighet. Assistans 24/7 har tillstånd från IVO och kollektivavtal för sina anställda. Företaget erbjuder även utbildning och stöd för att personalen ska ha goda förutsättningar att ge rätt omsorg och service.
Just nu söker vi en personlig assistent på 100 % till en 18-årig tjej i Norrköping. Hon har ett omfattande hjälpbehov och bor hemma tillsammans med sina föräldrar och syskon. Du kommer att arbeta nära henne i vardagen och vara ett viktigt stöd i både hemmet och vid aktiviteter utanför hemmet.
Hon kan gå själv, men använder rullstol som hjälpmedel vid utflykter, längre promenader och resor. Hon kommunicerar med enstaka ord, men främst genom kroppsspråk, bildstöd samt genom att peka och visa. Därför är det viktigt att du är lyhörd, uppmärksam och kan läsa av hennes behov.
Som personlig assistent kommer du bland annat att:
Stötta henne i vardagen utifrån hennes behov.
Följa med på aktiviteter, utflykter och simning.
Använda bildstöd och kroppsspråk i kommunikationen.
Följa med på resor i Sverige och utomlands under skollov.
Arbeta nära familjen och bidra till en trygg vardag.
Du ansvarar för att ge ett tryggt, respektfullt och personligt stöd. Rollen kräver att du kan ligga steget före och snabbt förstå vad som behövs i olika situationer. Hon är oftast glad, aktiv och har mycket energi. Därför behöver du vara pigg, stark och trygg i att följa med i hennes tempo.
Önskad profil:
2-4 års erfarenhet som personlig assistent.
Du har erfarenhet av att arbeta hemma hos en familj.
Du talar och skriver flytande svenska.
Talar arabiska.
Du är simkunnig.
Vi söker dig som:
Är lyhörd och uppmärksam; eftersom du behöver kunna läsa av behov och förstå vad som behövs innan situationer uppstår.
Är aktiv och har god energi; eftersom du behöver kunna delta i simning, utflykter och andra aktiviteter.
Har lätt för att samarbeta med familjen; eftersom arbetet sker i brukarens hem och nära hennes anhöriga.
Meriterande om du:
B- körkort
Har erfarenhet av tydliggörande pedagogik eller liknande arbetssätt.
Start: Enligt överenskommelse.
Arbetstider: Schema måndag till fredag, främst eftermiddag och kväll. Enstaka nätter och helger kan förekomma enligt överenskommelse.
Placering: Norrköping.
Anställningsform: Heltid, 100 %. Anställning enligt överenskommelse.
Lön: Fast månads-, vecko- eller timlön.
Kollektivavtal: Finns.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
