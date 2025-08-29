Personlig assistent till äldre herre - hjälp hemma och på kontoret
Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-08-29
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vi söker en pålitlig och hjälpsam personlig assistent som vill arbeta i en varierad roll där du både stöttar i vardagen och i enklare kontorsuppgifter.
Du kommer att vara personlig assistent åt en äldre herre boende i Tullinge i södra Stockholm. Arbetet innebär att du hjälper till i hemmet samt finns som stöd i hans dagliga liv. Arbetsuppgifterna består bland annat av:
• Hjälp med vardagliga sysslor i hemmet
• Hjälpa till med skjuts och sällskap vid affärsbesök, läkarbesök och andra ärenden
• Stöd i planering av vardagen
Arbetet omfattar inte personlig hygien och sker endast dagtid, måndag till fredag.
Han som du hjälper är företagsägare och du kommer också att arbeta med enklare kontorssysslor på företaget som ligger i Slagsta Business center i Norsborg.
Bil ingår i tjänsten.
Personprofil
Vi söker dig som är en snäll och omtänksam person med ett genuint intresse för att hjälpa andra. Du har ett lugnt och tryggt sätt och är tålmodig även när vardagen kräver lite extra.
För att trivas i rollen är du:
• Varm och omhändertagande, med förmågan att skapa en trygg och trivsam miljö
• Tålmodig och lyhörd, du ger stöd i den takt som behövs och med respekt för individens behov
• Påhittig och lösningsorienterad, du hittar praktiska sätt att underlätta vardagen och ser möjligheter där andra ser hinder
• Flexibel och hjälpsam, du kan växla mellan sysslor i hemmet och enklare uppgifter på kontoret
• Trygg som chaufför, då bilkörning ingår i vardagen
Du talar flytande svenska och har B-körkort.
Vi är flexibla med tjänstgöringsgrad och du kan arbeta både hel- eller deltid, men arbetet sker på vardagar och omfattar minst 50%.Publiceringsdatum2025-08-29Övrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Omfattning: Hel eller deltid
Plats: Arbetet sker både i den äldre herrens hem i Tullinge och på hans företag i Slagsta, Norsborg.
Du kommer att bli anställd av företaget som han äger.
Eventuella frågor besvaras av Mattias Söderberg, rekryteringskonsult, på nummer 072-157 27 76. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Din ansökan registrerar du enkelt genom att klicka dig vidare genom denna annons, fylla i dina kontaktuppgifter och bifoga dina dokument. Vänligen respektera att vi inte behandlar ansökningar via e-post. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Ersättning
