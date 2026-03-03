Personlig assistent till aktiv ung tjej i Åkarp
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 600 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan, samhällsengagemang och lönsamhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet.
Kul jobb som personlig assistent till aktiv tjej
Blir du glad över att betyda något för en annan människa? Trivs du med lite udda arbetstider, men även kan jobba dagtid, och gillar att ingen dag är den andra lik så kanske jobbet som personlig assistent är något för dig. Jag är 20 år och bor i Åkarp som ligger mellan Malmö och Lund. Jag har en omfattande hjärnskada som gör att jag har flera funktionsnedsättningar. Min kropp är mycket spastisk och därför behöver jag hjälp med alla grundläggande behov i vardagen, så som klä på mig, sköta min hygien, äta/dricka, förflytta mig osv. Trots min bråkiga kropp och stora begränsningar så är jag fylld av energi och mår bäst av mycket aktiviteter.
Flera av mina ordinarie assistenter pluggar och jag hoppas därför att hitta en ny 'assistent-kompis' som kan jobba något/några pass per vecka. Även behov på dagtid från juni och framåt. Trivs vi med varann så kan det bli aktuellt med fasta pass på schema. För att jobba ihop med mig krävs att du:
är runt 25 år
har körkort
är fysiskt stark och har mycket energi
har svenska som modersmål eller motsvarande kunskaper då du är min röst och tolk
är trygg i dig själv och har stort tålamod
När du jobbar med mig:
är din arbetsplats där jag befinner mig
ska du klara jobba ensam men även i team med mina andra assistenter
får du hänga med på roliga aktiviteter som ridning, simning, konserter, teater och annat
är du en del av min familj och vår gemenskap
Extra meriterandeär det om du känner till och har erfarenhet av AKK och kommunikationsstöd som widget-go via pekkarta och app.
Arbetstider: eftermiddagar, kvällar samt helger. (under skollov blir arbetspassen längre). Fungerar bra att kombinera med studier eller annat deltidsjobb.
Anställning: Tjänsten är en timanställning som kan leda till möjlighet till fasta pass påschema om allt fungerar bra och känns bra för alla parter. Lön enligt kollektivavtal.Utdrag ur belastningsregistret krävs för att vara aktuell för anställning
Välkommen att ansöka med CV och ett personligt brev där du skriver och berättar om dig själv, dina erfarenheter och vad du kan bidra med i mitt härliga team.
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans. Ersättning
