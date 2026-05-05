Personlig Assistent Till Aktiv Ung Man Eksjö Deltid 75%
2026-05-05
Vi söker nu en assistent för att stärka upp i arbetsgruppen hos en glad och aktiv man i Eksjö som har assistans dygnets alla timmar. Vi söker dig som förstår vikten av gott samarbete med kunden, kollegor och oss som assistansanordnare. Du erbjuds här ett arbete där din insats märks och uppskattas.
Arbetet i denna grupp innebär att arbetsplatsen är där kunden befinner sig. Vi söker dig som vill bli en trygg och värdefull assistent och kollega. Vi arbetar efter dagliga rutiner och dokumentation. Det dagliga arbetet består av att stötta i det som vår kund inte klarar av att göra själv. Som assistent behöver du vara behjälplig med de grundläggande behoven, så som matning, av och påklädning, kommunikation samt personlig hygien. Arbetet innefattar även att följa med på olika aktiviteter så som daglig verksamhet, men även det kunden önskar att göra. Vi erbjuder trevliga kollegor och en kund som verkligen uppskattar sina assistenter.
Genom att arbeta med kunden får du ett omväxlande och stimulerande arbete, men jobbet är också ansvarsfullt och det är viktigt att rutiner följs. Att kunna sätta gränser är ett krav. Vi ser gärna att assistenter här har en positiv och lättsam inställning. En positiv och påhittig problemlösare som ser lösningar i stället för problem - det är vad vi behöver!
Assistentens roll och erfarenhet
Som person behöver du vara noggrann, ansvarstagande, lyhörd, initiativrik och positiv.
Du kommer att få individanpassad introduktion/utbildning i alla delar kring kundens hjälpbehov och rutiner.
Du behöver vara flexibel gällande arbetstider eftersom vi i arbetsgruppen löser bemanningen om någon blir sjuk- vi ställer upp för vår kund och varandra. Du bör ej vara allergisk mot pälsdjur då det vistas en hund i hemmet.
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet från arbete inom vård/omsorg.
Svenska i tal och skrift.
Kunskap i teckenspråk eller önskan att lära sig.
B-körkort.
Goda sim-kunskaper.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
Fast schemarad, ca 30 h/ vecka.
En helg i månaden
Extra vid behov vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och semester.
Om lön
Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
Vi erbjuder friskvård och utbildningar.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- för arbete med barn/ ungdom beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/-för
arbete med personer över 18år/ vuxen beställer du ett belastningsregister på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Som
assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
