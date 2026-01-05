Personlig assistent till aktiv tjej i Älmhult - 70% natt
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Älmhult Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Älmhult
2026-01-05
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker dig som vill jobba som personlig assistent åt en glad och sprallig tonårstjej med utvecklingsstörning. Familjen bor ca 2 mil utanför Älmhult. Flickan har andningsproblematik och har andningsmask nattetid. Din främsta uppgift kommer att vara att finnas tillgänglig om något inträffar runder natten, att vara behjälplig med andningsmasken samt hjälpa till vid morgonrutin och även vid kvällsrutin ibland. Som person är du lugn och bra med barn/ungdomar. Du är ansvarstagande, lyhörd, flexibel och ödmjuk och har en positiv syn på livet samt en vilja att kunna bidra med en trevlig och stimulerande tillvaro.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en tjej i tonåren bosatt i Älmhult med sin familj
har goda kunskaper i svenska
vill jobba aktiv natt
kunna jobba i ett hem där både hundar och katter förekommer
är rökfri
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
har B-körkort och tillgång till bil
erfarenhet av att jobba med barn/ungdomar
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" och tjänsten är på ca 70%. Tjänsten innebär arbete på natt 21.30-05.45 och all tid är aktiv. Man jobbar varannan helg.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Omgående eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Marina Pearsonmarina.pearson@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
