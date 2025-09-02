Personlig assistent till aktiv tjej, Hjortkvarn
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2025-09-02
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Jag är en glad och aktiv rullstolsburen tjej på 14år som älskar vatten, bus och lek. Jag har ett stort hjälpbehov för att få min vardag att fungera och för att jag ska kunna uppleva omvärlden på mina villkor. Hos mig får man lära sig om lågaffektivt bemötande och att kommunicera med hjälp av bilder och tecken som stöd för att bli den bästa assistenten just för mig.
Jag söker dig med erfarenhet av assistans och det är en stor fördel om du har jobbat hemma hos en familj förut. Du kommer att behöva hjälpa och stötta mig både pedagogiskt och omvårdande och känna dig bekväm med de utmaningar det kan medföra. Detta är inget stillasittande jobb, utan mer för dig som är glad med en positiv energi och uthållighet. För rätt person finns här ett arbete i många år och jag ser gärna att du som söker har en vision om ett långt samarbete
Detta är en rökfri arbetsplats och pälsallergi finns i familjen.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av personer med:
• Autism
• Epilepsi
• Cerebral pares
Om du har körkort och bil så underlättar det eftersom kollektivtrafiken inte går så tätt.
Omfattning:
Vi försöker anpassa tjänstens storlek efter det behov som finns hos den som söker men möjligheten att arbeta mellan 50-80% enligt schema finns. Jag har assistans dygnet runt enligt ett rullande schema med, dagar, kvällar, nätter (vakna) samt helger. Publiceringsdatum2025-09-02Tillträde
Omgående eller enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9488730