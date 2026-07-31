Personlig assistent till aktiv och positiv kvinna
Enkv Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Emmaboda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Emmaboda
2026-07-31
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📍Arbete sker i Emmaboda.👥 Arbetsgivare: ENKV assistans AB (huvudkontor i Stockholm).
Vi söker en ordningssam och flexibel kvinnlig personlig assistent till en 33-årig kvinna i centrala Emmaboda. Hon har begränsad rörlighet och behöver stöd i vardagen, samtidigt som hon tydligt uttrycker hur hon vill ha hjälp. Hon är aktiv och nyfiken, gillar gym, promenader, musik, samt smink och hårvård – och det är ett plus om du delar detta intresse.
Som assistent blir du en viktig del av hennes vardag – peppande, lösningsorienterad och trygg i att komma med egna idéer. Du deltar i planering, vardagsstöd, resor och upplevelser. Psykisk hälsa är central, så vi söker dig med tålamod, empati och förmåga att skapa trygghet och balans.
Erfarenhet av taktil massage är meriterande. Rollen erbjuder variation och möjlighet att göra verklig skillnad, samtidigt som du får använda kreativitet och initiativförmåga.
➜ Tjänsten omfattar cirka 90%, du behöver kunna arbeta tre dagar på raken, både helg och vardag varannan vecka.
🌻 Arbetsuppgifter:
Personlig hygien och omvårdnad.
Hushållssysslor.
Stöd vid sociala aktiviteter och fritidsintressen.
Stöd vid matsituationer och av-/påklädning.
Assistera vid träning och förflyttningar.
Stöd vid dusch och toalettbesök.
Främja hennes självständighet genom att ge stöd och uppmuntran.
Vem är du som söker?
💪 Stark och stresstålig – med energi nog att följa med i en varierad och händelserik vardag.
🚗 Självständig och trygg i trafiken – du har körkort och bilvana, eftersom du ibland kommer att köra hennes bil vid utflykter och ärenden. Det är också viktigt att du känner dig bekväm med att köra till Stockholm och vid behov kunna vara borta hemifrån över en natt.
🗣️ Kommunikativ – med goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
👂✨ Lyhörd och utåtriktad – med en påhittig och flexibel inställning.
🌟💡 Initiativtagande och positiv – med förmåga att inspirera, motivera och skapa glädje i vardagen.
Omfattning & Arbetsupplägg:
📅 Tillträde: Omgående.
📊 Sysselsättningsgrad: Cirka 90% i sysselsättningsgrad. Tjänsten inleds med introduktionspass och en timanställning. Detta upplägg ger dig möjlighet att komma in i rollen i lugn och ro och känna dig trygg och väl förberedd i ditt nya arbete.
🕒 Arbetspass: Omfattar dag- och kvällspass, både vardag och helg.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb – det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
🌟 Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
🤝 Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
📜 Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
💚 Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
För att kunna anställas hos oss behöver du ha fyllt 18 år, kunna styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige. Dessutom krävs ett giltigt BankID eftersom både anställningsavtal och tidrapporter signeras digitalt.
• -->📚 För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar
💰 Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
📌 Övriga ersättningar: Enligt Kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team🦋🌞 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8156182-2125854". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://enkv.teamtailor.com
Gudmundvägen 2 (visa karta
)
182 69 DJURSHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enkv Assistans AB Jobbnummer
10017423