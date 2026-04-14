Personlig assistent till aktiv man i Sundsvall
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundsvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundsvall
2026-04-14
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Sundsvall
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige
Hej!
Jag är en aktiv och glad man i 40-årsåldern som bor i egen lägenhet i centrala Sundsvall.
Jag söker nu en personlig assistent för en deltid hos mig. Du som söker jobbet ska också tycka om att vara ute och kunna hänga med på gym, bad samt fotbolls- och hockeymatcher. Jag tycker om att gå ut på restaurang och gärna någon bio då och då.
Din roll är förutom hjälp med vardagliga sysslor att säkra en aktiv tillsyn och ge stöd och trygghet åt mig.
Arbetstiderna är dygnspass med väntetid/sovande jour nattetid och dagspass.
Du har i dina tidigare anställningar uppfattats som pålitlig, tålmodig och en god arbetskamrat. Utbildning inom vård och omsorg är meriterande liksom tidigare liknande arbete, dock inget krav. Stor vikt läggs på dina personliga egenskaper.
Tjänsten startar på timme och övergår sedan till en anställning på schema.
Är det dig vi söker? Vi ser framemot din ansökan!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
852 36 SUNDSVALL Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9854565