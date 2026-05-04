Personlig assistent till aktiv kvinna, Landvetter
2026-05-04
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill sommarjobba hos vår kvinnliga kund i Landvetter.Vad innebär den här tjänsten?
Tjänsten är på deltid med möjlighet att börja jobba omgående. Kunden har assistans dygnet runt med väntetid på natten. Arbetstiderna är kl.16.00-8.30 eller kl 8.30- 8.30 (dygnspass).
Kunden är en aktiv kvinna i 50 årsåldern som lever med en genetisk sjukdom, spinocerebellär Ataxi typ 3. Den medför muskelsvaghet, spasticitet och nedsatt mental ork. Arbetet innefattar hjälp med personlig hygien, matlagning, peg och hushållssysslor. Hon bor i Landvetter och har intressen som matlagning, träning (yoga, rehabilitering, simning), umgänge med familj och vänner, djur och utflykter.
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men kunden värderar personkemi och egenskaper högt. Det är viktigt att du fysiskt kapabel att hjälpa till med förflyttningar.
Du måste kunna tala och förstå svenska obehindrat. Kunden kommunicerar själv med viss nedsatthet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du:
Ansvarsfull, lyhörd och flexibel.
Tålmodig
Tar egna initiativ men anpassa sitt arbete efter kundens behov.
Gillar att vara aktiv.
Rökfri
Har körkort, ett krav, du kör kundens bil
Mycket goda kunskaper i svenska
Övrig information
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: Deltid
Arbetstider: Arbetspassen är kl. 16.30-8,30 eller kl. 8,30-8,30
Tillträde: Finns möjlighet att börja omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Jenny Söderman, Verksamhetschef, 010-130 36 14
Varmt välkommen med din ansökan!
