Personlig assistent till aktiv Kvinna i Visby
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-03-12
Jag är en kvinna på 46 år som nu söker en ny personlig assistent som kan hoppa in vid ordinarie assistenters frånvaro eller semester. Du som söker ska också kunna arbeta under sommarperioden (juni - september), och då är det på schema som gäller. Tjänsten är en timanställning med vikariat under sommarperioden.
Jag är en aktiv person som arbetar på en daglig verksamhet under dagtid vardagar. På fritiden tycker jag om att bada, rida, umgås med vänner och grannar eller gå ut och fika.
Jag söker en kvinnlig assistent som tycker om att vara aktiv och kan arbeta dygnspass med sovande jour under natten. Det är viktigt att du är kommunikativ, social och villig att lära dig om vem jag är och hur jag önskar att min assistans skall vara.
Tjänst: Timanställning och vikariat under sommarperioden. I min assistans är det dygnspass (från kl. 09-09) med sovande jour.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Ersättning
